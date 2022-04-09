В РФ за сутки COVID-19 заболели более 13 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 13 тыс. 573 случаев, госпитализированы за сутки 3 тыс. 353 человека, от COVID-19 скончались 288 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"По состоянию на 9 апреля в РФ выявлено 13 573 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 3 353 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 7,6%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций произошло в 34 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 5 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.
За минувшие сутки от коронавируса скончались 288 человек, накануне сообщалось о 280 умерших.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 14 тыс.311 заболевших, число новых случаев COVID-19 снизилось на 738.
"Выздоровели за сутки 40 100 человек, или на 6,4% больше по сравнению с 8 апреля", - сообщили в оперштабе.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 млн 983 тыс. 4 случая коронавирусной инфекции, 371 тыс. 457 умерших и 17 млн 146 тыс. 326 выписанных.
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