Азербайджан в I квартале 2022 года увеличил экспорт электроэнергии, сократил ее импорт

Производство электроэнергии в Азербайджане в марте 2022 года составило 2 млрд 307,2 млн кВт/час, что на 57,1 млн кВт/час, или на 2,4%, ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает министерство энергетики страны.

Согласно оперативным данным ведомства, за отчетный период экспорт электроэнергии составил 19 млн кВт/час (спад на 154,1 млн кВт/час), импорт электроэнергии - 10 млн кВт/час (спад на 1,1 млн кВт/час).

Производство электроэнергии в Азербайджане в январе-марте 2022 года составило 7 млрд 194,2 млн кВт/час, что на 269,2 млн кВт/час, или на 3,9%, выше показателя аналогичного периода прошлого года.

В первом квартале текущего года на ТЭС в Азербайджане произведено 6 млрд 849,7 млн кВт/час (рост на 245,7 млн кВт/час), на ГЭС - 253,3 млн кВт/час (рост на 17,2 млн кВт/час). Производство электроэнергии за счет альтернативных источников составило 91,2 млн кВт/час (рост на 6,3 млн кВт/час). В частности, на ветряных электростанциях выработано 23,3 млн кВт/час, на солнечных станциях - 12,5 млн кВт/час, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 55,4 млн кВт/час.

За отчетный период из общего объема производства электроэнергии на долю ОАО «Азерэнержи» пришлось 6 млрд 532,7 млн кВт/час ( на ТЭС - 6 млрд 293,1 млн кВт/час, на ГЭС - 239,6 млн кВт/час), на долю энергообъектов в Нахчыванской Автономной республике - 81,56 млн кВт/час (на ТЭС - 58,2 млн кВт/час, на ГЭС - 11,7 млн кВт/час, на СЭС - 11,6 млн кВт/час), независимых электростанций - 565,84 млн кВт/час, ветряных электростанций ОАО «Азеришыг» - 14,1 млн кВт/час.

В первом квартале 2022 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 508,4 млн кВт/час (рост на 1,4 млн кВт/час), импорт электроэнергии - 30,7 млн кВт/час (спад на 1,5 млн кВт/час).

Р.Керимов