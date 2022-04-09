Пашинян рассказал Путину об итогах встречи с Алиевым и Мишелем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в субботу обсудил итоги своей встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского Совета Шарлем Мишеле в Брюсселе.

«Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении с президентом Российской Федерации. Никол Пашинян проинформировал Владимира Путина об итогах встречи 6 апреля в Брюсселе с Ильхамом Алиевым и Шарлем Мишелем. Премьер Армении и президент России заявили о важности договоренностей о подписании соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном и начале работ по делимитации (армяно-азербайджанской границы - ИФ)», - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что «президент России выразил готовность полностью содействовать указанным процессам».

Премьер Армении и президент России обсудили также вопросы армяно-российского экономического взаимодействия.

В правительстве Армении отметили договоренность сторон детально обсудить вопросы во время официального визита Пашиняна в Россию 19 апреля.