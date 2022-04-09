ЕС разрешил сохранить старые контракты финансового лизинга с авиакомпаниями РФ

Евросоюз разрешил компаниям продолжить исполнение контрактов финансового лизинга самолетов, заключенных с российскими авиакомпаниями до 26 февраля 2022 года, говорится в официальном журнале Евросоюза, опубликованном в пятницу.

"Национальные компетентные органы могут разрешить на условиях, которые они сочтут целесообразными, исполнение финансового лизинга воздушного судна, оформленного до 26 февраля 2022 года, после установления, что строго необходимо обеспечить выплаты по лизингу юридическому лицу, организации или органу, зарегистрированному или учрежденному в соответствии с законодательством государства-члена, которое не подпадает ни под одну из ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении", - сказано в официальном журнале Евросоюза.

При этом отмечается, что других "экономических ресурсов", кроме передачи права собственности на воздушное судно после полной оплаты финансового лизинга, российский контрагент не получит.

При финансовом лизинге авиакомпания выплачивает полную стоимость самолета в течение нескольких лет, после чего воздушное судно переходит в ее собственность. Намного более популярным в мире и в РФ, в частности, является операционный лизинг, при котором авиакомпания выплачивает часть стоимости самолета только за период его эксплуатации, после чего возвращает его лизингодателю.

Финансовый лизинг в России представлен в основном в отношении самолетов местного производства, говорится на сайте "Газпромбанк лизинга". Авиакомпании в этом случае регистрируют технику в местном реестре, понимая, что весь свой жизненный цикл она проведет в РФ.

Информации о точном количестве самолетов, находящихся в финансовом лизинге у российских авиакомпаний, в открытых источниках нет. Газета "Ведомости" в 2018 году приводила следующие данные: из 336 самолетов "Аэрофлота" в финлизинге или собственности группы (включала также "Россию", "Победу" и "Аврору") было 43 единицы, у S7 и "Уральских авиалиний" - ни одного. При этом почти весь парк в финлизинге или собственности был у "ЮТэйр" - 65 из 66 самолетов.

В конце февраля Евросоюз объявил санкции против России, часть из них ударила по авиационной отрасли. В частности, введен запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. Уже эксплуатируемые в стране самолеты, в соответствии с санкциями, должны быть возвращены иностранным лизингодателям.