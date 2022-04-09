Федерация борьбы Азербайджана получит 1 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки Федерации борьбы Азербайджана в размере 1 млн манатов в связи с победой азербайджанских борцов вольного и греко-римского стиля в командном зачете чемпионата Европы по борьбе в Венгрии (Будапешт).

Текст документа опубликован на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2022 год.

Минфину Азербайджана поручено обеспечить выделение данных средств.

Р.Керимов