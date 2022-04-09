Путин и Пашинян подтвердили важность реализации договоренностей по Карабаху - Кремль

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

Там отметили, что Пашинян информировал о переговорах в Брюсселе 6 апреля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В этом контексте Владимир Путин и Никол Пашинян подтвердили важность последовательной реализации основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России по Карабаху от 10 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., включая создание Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы и запуск проектов по восстановлению экономических и транспортных связей, рассказали в Кремле.

"Затронута также тематика выработки мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая подготовку к предстоящему визиту премьера Армении в Россию.

"Активные российско-армянские контакты на различных уровнях будут продолжены", - говорится в сообщении.