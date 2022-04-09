Белорусских грузоперевозчиков обязали покинуть территорию ЕС до 16 апреля

Совет ЕС обязал белорусских грузоперевозчиков вывести с территории Евросоюза весь транспорт до 16 апреля текущего года, это следует из решения Совета ЕС, опубликованного в официальном журнале Европейского союза.

"Ввиду серьезности ситуации... уместно запретить любому автотранспортному предприятию, созданному в Беларуси, перевозить товары автомобильным транспортом по территории Союза, в том числе транзитом. Для реализации этой меры необходимы дальнейшие действия Союза", - говорится в документе.

В решении сказано, что вступивший в силу с 8 апреля запрет любым предприятиям автомобильного транспорта, созданным в Беларуси на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом "не применяется до 16 апреля 2022 г. для перевозки грузов, которая началась до 9 апреля 2022 г., при условии, что транспортное средство уже находилось на территории Союза 9 апреля 2022 г. или следует транзитом через Союз, чтобы вернуться в Беларусь".

Также сообщается, что запрет не распространяется на предприятия, перевозящие почту, а также на поставки в ЕС природного газа и нефти, в том числе продуктов нефтепереработки, а также титановой, алюминиевой, медной, никелевой, палладиевой и железной руды; фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу и удобрения; грузов для гуманитарных целей, а также транспорта дипломатических и консульских представительств ЕС и государств-членов в Беларуси, в том числе делегаций, посольств и миссий, или международных организаций в Беларуси, пользующихся иммунитетами в соответствии с международным правом.

Решение вступило в силу 9 апреля.