S&P понизило рейтинги РФ в иностранной валюте до «выборочного дефолта»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Российской Федерации в иностранной валюте до "SD" (выборочный дефолт), говорится в пресс-релизе агентства.

Рейтинги понижены после того как Минфин РФ осуществил выплаты по выпускам "Россия-2022" и "Россия-2042" в рублях на фоне запрета США использовать для обслуживания внешнего долга замороженные валютные резервы.

"Хотя дефолт может быть устранен в течение 30-дневного льготного периода, предусмотренного условиями выпуска облигаций, мы не ожидаем, что инвесторы смогут конвертировать эти рублевые платежи в изначально предусмотренный долларовый эквивалент, или что правительство конвертирует эти платежи в течение льготного периода", - говорится в пресс-релизе агентства.

Последнее предположение обусловлено, в частности, мнением S&P о том, что "санкции в отношении России будут расширены в ближайшие недели, что ограничит как желание, так и технические возможности РФ для выполнения обязательств перед международными кредиторами", отмечают в S&P.

S&P отозвало все рейтинги России, включая рейтинги в национальной валюте, находившиеся на уровне "CC/C". Решение об отзыве принято вслед за введением Евросоюзом запрета на рейтинговые действия в отношении РФ и ее эмитентов.

Как сообщалось, Европейский союз 15 марта 2022 года ввел запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.