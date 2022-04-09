Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырех коммерческих туристов, выведенный накануне на орбиту Земли, состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило NASA.

"Корабль успешно состыковался к МКС", - говорится в сообщении.

Запуск первой в истории космонавтики миссии с полностью коммерческим экипажем был осуществлен в рамках контракта с аэрокосмической компанией Axiom. Ракета-носитель Falcon 9 в рамках миссии Axiom-1 стартовала в пятницу с комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Пристыковка корабля к модулю Harmony американского сегмента станции в автоматическом режиме была осуществлена в 08:29 по времени Восточного побережья США (в 16:29 по бакинскому времени).

В состав экипажа входят 63-летний командир, бывший астронавт NASA и нынешний сотрудник компании Axiom Майкл Лопес-Алегриа, 72-летний американский предприниматель Ларри Коннор, 52-летний канадский инвестор Марк Пати и 64-летний израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. В общей сложности они проведут на орбите десять дней, в том числе восемь дней на МКС, работая совместно с членами экипажа, постоянно находящимися на станции.

Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивается в $55 млн.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom-1 по соглашению с SpaceX в последующем планируется совершать два-три раза в год.