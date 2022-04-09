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СНГ 09.04.2022 17:10

ООН насчитала более 4,4 млн покинувших Украину граждан

Более 4,4 млн украинских граждан покинули страну с 24 февраля, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Согласно данным управления, за сутки число беженцев возросло на 59 тыс. человек, это число также включает украинцев с двойным гражданством.

Кроме того, по данным международной организации по миграции, Украину покинули 210 тыс. иностранцев.

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Тэги: ООН, УКРАИНА, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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