ООН насчитала более 4,4 млн покинувших Украину граждан

Более 4,4 млн украинских граждан покинули страну с 24 февраля, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Согласно данным управления, за сутки число беженцев возросло на 59 тыс. человек, это число также включает украинцев с двойным гражданством.

Кроме того, по данным международной организации по миграции, Украину покинули 210 тыс. иностранцев.