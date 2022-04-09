В США по ошибке освободили обвиняемого в краже бульдогов Леди Гаги

Один из обвиняемых по делу о краже двух французских бульдогов Леди Гаги был по ошибке освобожден из тюрьмы. Об этом сообщило агентство Assosiated Press со ссылкой на американские правоохранительные органы.

Ранее 19-летнему Джеймсу Джексону было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Однако "из-за канцелярской ошибки" в среду он был освобожден из тюрьмы Лос-Анджелеса, пояснили местные власти. Отдел особо важных преступлений сейчас работает над его поиском.

Джексон - один из пяти человек, которых арестовали в связи с нападением на выгульщика собак Леди Гаги.

В феврале 2021 года группа злоумышленников совершила нападение на Райана Фишера, который занимался выгулом собак Леди Гаги. Он гулял с французскими бульдогами звезды в жилом районе Голливуда ночью, когда нападавшие подъехали на машине. Фишеру выстрелили в грудь из полуавтоматического пистолета, двух собак - Кодзи и Густава - забрали. Еще один бульдог Леди Гаги - Азия - не пострадал во время инцидента.

Позже полиция Лос-Анджелеса предъявила обвинения троим подозреваемым, а также двум соучастникам преступления. Джеймсу Джексону, Джейлин Уайт и Лафайету Уэйли - 18, 19 и 27 лет соответственно - были предъявлены обвинения в покушении на убийство и ограблении. Полиция также обвинила 40-летнего Гарольда Уайта - отца Джейлин Уайт - и 50-летнюю Дженнифер Макбрайд в соучастии в покушении на убийство. Мисс Макбрайд вернула собак полиции через два дня после кражи, после того как Леди Гага предложила вознаграждение в размере 500 тыс. долларов за их возвращение.