Алиев и Путин обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, стороны обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном, сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.
«В ходе беседы был проведен обмен мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в постконфликтный период и состоявшейся 6 апреля встрече в Брюсселе», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Азербайджана.
Алиев отметил, что Азербайджан представил документ из пяти принципов по налаживанию межгосударственных отношений с Арменией, обратив внимание на то, что «армянская сторона приняла эти принципы».
«Во время телефонного разговора говорилось о создании рабочей группы по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном, учреждении комиссии по делимитации границ, а также деятельности рабочей группы по транспортным вопросам с участием Азербайджана, России и Армении и дальнейших контактах в этих рамках», - говорится в сообщении.
Стороны еще раз выразили обоюдный настрой на продолжение тесного сотрудничества по текущей повестке дня двусторонних отношений, сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.
Р.Керимов
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