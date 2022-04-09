Алиев и Путин обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, стороны обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном, сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.

«В ходе беседы был проведен обмен мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в постконфликтный период и состоявшейся 6 апреля встрече в Брюсселе», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Азербайджана.

Алиев отметил, что Азербайджан представил документ из пяти принципов по налаживанию межгосударственных отношений с Арменией, обратив внимание на то, что «армянская сторона приняла эти принципы».

«Во время телефонного разговора говорилось о создании рабочей группы по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном, учреждении комиссии по делимитации границ, а также деятельности рабочей группы по транспортным вопросам с участием Азербайджана, России и Армении и дальнейших контактах в этих рамках», - говорится в сообщении.

Стороны еще раз выразили обоюдный настрой на продолжение тесного сотрудничества по текущей повестке дня двусторонних отношений, сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.

Р.Керимов