В офисе президента Украины сообщили о встрече британского премьера с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину, в настоящее время проходит его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

"Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским. Великобритания - лидер в оборонной поддержке Украины", - написал Сибига в соцсети в субботу.

Днем ранее Джонсон на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции сообщил, что Великобритания направит Украине вооружения общей стоимостью GBP100 млн, в том числе ПЗРК Starstreak и 800 противотанковых ракет.

До этого издание The Times со ссылкой на свои источники сообщило, что Джонсон планирует предоставить Украине оружие для защиты с моря, в том числе противокорабельные ракеты.