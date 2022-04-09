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Дальнее зарубежье 09.04.2022 18:35

Франция конфисковала принадлежащую российскому миллиардеру картину из коллекции братьев Морозовых

Полотно работы Петра Кончаловского "Автопортрет в сером", принадлежащее российскому миллиардеру Петру Авену и предоставленное французскому фонду Луи Виттона для парижской выставки "Иконы современного искусства", конфисковано по решению властей Франции в рамках антироссийских санкций.

"Также изучается вопрос о конфискации другой картины", - сообщила в субботу газета Le Monde. По ее данным, речь идет о портрете предпринимателя Тимофея Морозова работы Валентина Серова, также из коллекции Михаила и Ивана Морозовых.

Со ссылкой на министерство экономики и финансов газета информирует, что это "третья конфискация во Франции произведения искусства с начала (украинского) конфликта".

Издание отмечает, что остальная часть коллекции из примерно 200 картин, выставлявшаяся в Париже с 22 сентября 2021 года по 3 апреля 2022 года, включая полотна Поля Гогена, Пьера Огюста Ренуара, Анри Матисса, Пьера Боннара и Винсента Ван Гога, не затронута санкционными действиями и будет возвращена в Россию в ближайшие дни.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, КАРТИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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