Франция конфисковала принадлежащую российскому миллиардеру картину из коллекции братьев Морозовых

Полотно работы Петра Кончаловского "Автопортрет в сером", принадлежащее российскому миллиардеру Петру Авену и предоставленное французскому фонду Луи Виттона для парижской выставки "Иконы современного искусства", конфисковано по решению властей Франции в рамках антироссийских санкций.

"Также изучается вопрос о конфискации другой картины", - сообщила в субботу газета Le Monde. По ее данным, речь идет о портрете предпринимателя Тимофея Морозова работы Валентина Серова, также из коллекции Михаила и Ивана Морозовых.

Со ссылкой на министерство экономики и финансов газета информирует, что это "третья конфискация во Франции произведения искусства с начала (украинского) конфликта".

Издание отмечает, что остальная часть коллекции из примерно 200 картин, выставлявшаяся в Париже с 22 сентября 2021 года по 3 апреля 2022 года, включая полотна Поля Гогена, Пьера Огюста Ренуара, Анри Матисса, Пьера Боннара и Винсента Ван Гога, не затронута санкционными действиями и будет возвращена в Россию в ближайшие дни.