В Азербайджане второй день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 28 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 216, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 22 случая.

Второй день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 703 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 293 человека (+ 41 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 220 человек.

За сутки медики провели 3 тыс. 826 тестов на коронавирус против 3 тыс. 867 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 739 тыс. 8 тестов на COVID-19.

Р.Керимов