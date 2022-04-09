В Азербайджане второй день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 28 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 216, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 22 случая.
Второй день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 703 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 293 человека (+ 41 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 220 человек.
За сутки медики провели 3 тыс. 826 тестов на коронавирус против 3 тыс. 867 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 739 тыс. 8 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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