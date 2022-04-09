Лукашенко травмировался в финале любительского хоккейного турнира

Президент Беларуси Александр Лукашенко получил травму во время финального матча любительского хоккейного турнира в Минске, который команда президента выиграла 5:1 у сборной Минской области.
Как говорится в сообщении близкого к пресс-службе президента телеграм-канала "Пул Первого", хоккеист команды соперника - Минской области - при вбрасывании случайно нанёс травму клюшкой по лицу играющего под номером 01 Лукашенко.
Отмечается, что на настроении президента происшествие никак не отразилось. На размещенных кадрах видно, что Лукашенко отправился на скамейку запасных, где ему оказали помощь. Матч президент завершил со всей командой, присутствовал на общей фотографии, но на его лице были видны последствия "встречи с клюшкой".
Алиев и Путин обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Путин и Алиев обсудили итоги переговоров лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе - Кремль
S&P понизило рейтинги РФ в иностранной валюте до «выборочного дефолта»
Азербайджан в I квартале 2022 года увеличил экспорт электроэнергии, сократил ее импорт
Производство электроэнергии в Азербайджане в I квартале 2022 года выросло почти на 4% - Шахбазов
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Визит Эрдогана в Иорданию отложен из-за срочной операции короля Абдаллы II
Франция конфисковала принадлежащую российскому миллиардеру картину из коллекции братьев Морозовых
В офисе президента Украины сообщили о встрече британского премьера с Зеленским
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Nar» продолжает розыгрыш призов по случаю своего 15-летия!
ВТБ (Азербайджан) запустил новый вклад со ставкой до 12%
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ