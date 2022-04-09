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Спорт 09.04.2022 19:13

Лукашенко травмировался в финале любительского хоккейного турнира

Президент Беларуси Александр Лукашенко получил травму во время финального матча любительского хоккейного турнира в Минске, который команда президента выиграла 5:1 у сборной Минской области.

Как говорится в сообщении близкого к пресс-службе президента телеграм-канала "Пул Первого", хоккеист команды соперника - Минской области - при вбрасывании случайно нанёс травму клюшкой по лицу играющего под номером 01 Лукашенко.

Отмечается, что на настроении президента происшествие никак не отразилось. На размещенных кадрах видно, что Лукашенко отправился на скамейку запасных, где ему оказали помощь. Матч президент завершил со всей командой, присутствовал на общей фотографии, но на его лице были видны последствия "встречи с клюшкой".

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРЕЗИДЕНТ, ХОККЕЙ, ТРАВМА


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