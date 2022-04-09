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Регион 09.04.2022 19:56

Визит Эрдогана в Иорданию отложен из-за срочной операции короля Абдаллы II

Запланированный на понедельник визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отложен из-за срочной операции короля Иордании Абдаллы II, пишет «Анадолу».

«По сообщению пресс-службы президента Турции, причиной переноса даты визита является срочная медицинская операция короля Иордании Абдаллы II», - отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что Эрдоган 11 апреля посетит Иорданию. В Аммане были запланированы переговоры на высшем уровне в формате «один на один» и с участием делегаций.

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Тэги: МИР, ТУРЦИЯ, ИОРДАНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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