Визит Эрдогана в Иорданию отложен из-за срочной операции короля Абдаллы II

Запланированный на понедельник визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отложен из-за срочной операции короля Иордании Абдаллы II, пишет «Анадолу». «По сообщению пресс-службы президента Турции, причиной переноса даты визита является срочная медицинская операция короля Иордании Абдаллы II», - отмечает агентство. Ранее сообщалось, что Эрдоган 11 апреля посетит Иорданию. В Аммане были запланированы переговоры на высшем уровне в формате «один на один» и с участием делегаций.

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