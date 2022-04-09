Король Иордании отправится на медобследование в Германию

Король Иордании Абдалла II в воскресенье отправится на медобследование в Германию, ссылаясь на пресс-служба монарха, сообщает «Анадолу». «Обследование пройдет в одной из частных клиник Франкфурта», - отмечает агентство. По предварительным данным, Абдалла II страдает от грыжи межпозвоночного диска, возможно, потребуется хирургическое вмешательство.

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