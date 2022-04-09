Украина юридически закрепила разрыв торговых отношений с РФ

Кабинет министров Украины юридически закрепил решение о прекращении торговых отношений с Российской Федерацией, сообщила вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Было принято очень важное решение. Это юридическое закрепление фактического прекращения торговых отношений с Российской Федерацией, что произошло с 24 февраля", - сказала Свириденко в эфире национального телемарафона в субботу вечером по результатам заседания правительства.

По её словам, такое решение ежегодно будет блокировать валютные поступления России как минимум на $6 млрд.