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СНГ 09.04.2022 22:30

Украина юридически закрепила разрыв торговых отношений с РФ

Кабинет министров Украины юридически закрепил решение о прекращении торговых отношений с Российской Федерацией, сообщила вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Было принято очень важное решение. Это юридическое закрепление фактического прекращения торговых отношений с Российской Федерацией, что произошло с 24 февраля", - сказала Свириденко в эфире национального телемарафона в субботу вечером по результатам заседания правительства.

По её словам, такое решение ежегодно будет блокировать валютные поступления России как минимум на $6 млрд.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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