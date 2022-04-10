Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имран хану

Парламент Пакистана в субботу вынес вотум недоверия премьер-министру Имран хану, ссылаясь на пакистанские СМИ, пишет «Анадолу». Согласно СМИ, за эту инициативу проголосовали 174 из 342 депутатов, то есть большинство нижней палаты законодательного органа страны.

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