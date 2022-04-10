Во Франции пройдет первый тур президентских выборов

Граждане Франции в воскресенье отправятся на избирательные участки, чтобы отдать свой голос в первом туре президентских выборов.
Избирательные участки откроются одновременно в 8:00 по местному времени (10:00 по бакинскому времени), но завершат свою работу в разное время. В большинстве населенных пунктов они закроются в 19:00 (21:00 по бакинскому времени), а в крупных городах, например, Париже, Лилле, Бордо и Тулузе, будут принимать желающих проголосовать до 20:00 (22:00 по бакинскому времени).
Голосование на французских заморских территориях состоялось в субботу.
Чтобы проголосовать на выборах, гражданам Франции нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации меры по социальному дистанцированию и обязательное ношение масок на избирательных участках отменены.
Ожидается, что в 12:00 (14:00 по бакинскому времени) будут опубликованы первые данные о явке избирателей. Первые прогнозы и результаты экзит-поллов начнут обнародовать после 20:00 (22:00 по бакинскому времени). За публикацию данных о прогнозируемых результатах до 20:00 по местному времени - во время работы избирательных участков - грозит штраф до 75 тыс. евро.
Французам предстоит отдать свой голос за одного из 12 кандидатов на пост президента страны.
В избирательных бюллетенях указаны следующие кандидаты: Натали Арто от партии "Рабочая борьба", лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, кандидат французских "зеленых" Янник Жадо, мэр Парижа и кандидат от социалистов Анна Идальго, депутат Жан Лассаль от партии "Сопротивление", лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, нынешний глава государства Эмманюэль Макрон, представляющий партию "Вперед, Республика!", лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат правоцентристских "Республиканцев" Валери Пекресс, кандидат от антикапиталистической партии Франции Филипп Путу, коммунист Фабьен Руссель и кандидат крайне правых Эрик Земмур.
Таким образом, среди кандидатов - четыре женщины. Самому молодому кандидату - 44 года (Макрон), самому возрастному участнику президентской гонки - 70 лет (Меланшон).
Борьбу в президентской гонке этого года ведут как "новички", например, Земмур и Идальго, так и "опытные" кандидаты, в частности Ле Пен и Меланшон, для которых это уже третьи выборы.
Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на пять лет и может быть переизбран один раз.
В соответствии с французской конституцией, если не один из кандидатов не получает абсолютное большинство в первом туре, то проводится второй тур. С начала действия таких правил в 1965 году во Франции всегда требовался второй тур.
В случае отсутствия кандидата, набравшего абсолютное большинство, во второй тур выходят два кандидата с наибольшим числом голосов.
Второй тур, как ожидается, состоится через две недели - 24 апреля.
Все опросы показывали, что ни один из кандидатов не получит абсолютное большинство, поэтому выборы пройдут в два тура.
При этом, практически все социологические исследования прогнозировали, что по итогам первого тура наибольшее количество голосов наберут Макрон и Ле Пен, что позволит им выйти во второй тур. Так, один из недавних опросов Opinion Way показал, что нынешний президент страны получит 26% голосов, Ле Пен - 22%, на третьей строчке расположится Меланшон с 16%, Земмур и Пекресс получат по 9% голосов.
Согласно последним опросам, во втором туре борьба между Макроном и Ле Пен будет напряженной. До середины марта этого года уверенное лидерство было за нынешним французским лидером, однако за последние недели разрыв между этими двумя кандидатами значительно сократился. Некоторые опросы показывали, что отрыв Макрон от Ле Пен составляет около трех процентных пунктов.
Алиев и Путин обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Путин и Алиев обсудили итоги переговоров лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе - Кремль
S&P понизило рейтинги РФ в иностранной валюте до «выборочного дефолта»
Азербайджан в I квартале 2022 года увеличил экспорт электроэнергии, сократил ее импорт
Производство электроэнергии в Азербайджане в I квартале 2022 года выросло почти на 4% - Шахбазов
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 498 млн - университет Хопкинса
Шарль Леклер выиграл Гран-при Австралии «Формулы-1»
Лукашенко травмировался в финале любительского хоккейного турнира
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Nar» продолжает розыгрыш призов по случаю своего 15-летия!
ВТБ (Азербайджан) запустил новый вклад со ставкой до 12%
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ