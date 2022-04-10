Зеленский провел разговор с премьером Канады и обсудил военную помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за поддержку, а также предоставление финансовой помощи.
"Провел телефонный разговор с Джастином Трюдо. Поблагодарил за поддержку (...), за 1 млрд CAD финансовой помощи и $500 млн дополнительной оборонной поддержки", - написал президент в социальной сети.
Как сообщалось, 8 апреля проект федерального бюджета Канады на 2022 год (стартует 1 июля), представленный вице-премьером Христей Фриланд в парламенте в четверг, предполагает продолжение активной финансовой поддержки Украины, в частности, выделение CAD500 млн (почти $400 млн) военной помощи и CAD1 млрд (почти $800 млн) кредитов.
Позже Трюдо сообщил, что он с Зеленским обсудил способы поддержки Украины.
"Приятно сегодня снова поговорить с президентом Зеленским. Мы обсудили ситуацию на местах, (...) и то, что еще Канада и страны по всему миру могут сделать для поддержки Украины", - написал премьер-министр в социальной сети.
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