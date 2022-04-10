На юго-востоке Казахстана произошло землетрясение

В Алматинской области на юго-востоке Казахстана в воскресенье в 04:02 алматинского времени произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС республики. Эпицентр землетрясения энергетическим классом 10,2 залегал на глубине 20 км в 154 км северо-восточнее Алматы. Координаты эпицентра: 44.00 градуса северной широты, 78.49 градуса восточной долготы. Сведений об ощутимости по 12-балльной шкале МSК-64 нет, говорится в сообщении.

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