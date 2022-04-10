Генсек НАТО заявил о развертывании сил на восточных границах

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph заявил, что альянс разрабатывает новые планы размещения постоянных вооружённых сил на востоке.

"Сейчас мы попросили наших военачальников предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО", - сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО пребывает в "фундаментальной трансформации", которая происходит в результате военной операции РФ.

Генсек НАТО полагает, что лидеры альянса примут решения по данному вопросу, когда они встретятся в Мадриде на июньском саммите.

Столтенберг отметил, что в данный момент на восточных границах НАТО сосредоточено 40 тыс. солдат, а до 24 февраля их было в десять раз меньше.