Генсек НАТО заявил о развертывании сил на восточных границах

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph заявил, что альянс разрабатывает новые планы размещения постоянных вооружённых сил на востоке.
"Сейчас мы попросили наших военачальников предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО", - сказал Столтенберг.
По его словам, НАТО пребывает в "фундаментальной трансформации", которая происходит в результате военной операции РФ.
Генсек НАТО полагает, что лидеры альянса примут решения по данному вопросу, когда они встретятся в Мадриде на июньском саммите.
Столтенберг отметил, что в данный момент на восточных границах НАТО сосредоточено 40 тыс. солдат, а до 24 февраля их было в десять раз меньше.
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