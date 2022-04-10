РЖД вводят ограничения на отгрузку в Польшу

ОАО "РЖД" вводит ограничения на отгрузку в адрес Польши.

Как следует из документов монополии, ограничения вводятся с 10 апреля и до отмены.

"В связи с ремонтными работами на инфраструктуре на территории Польши с 10 апреля и до отмены запрещается погрузка всех грузов через железнодорожный пункт пропуска Мамоново - Бранево (Калининградская область). Это сделано для того, чтобы избежать скопления подвижного состава и задержек в передаче грузов, следующих через данный переход", - пояснили в РЖД.

Кроме того, РЖД с 7 по 16 апреля ввели ограничения в адрес железнодорожной паромной переправы станции Кавказ (паром - экспорт в Варну) Северо-Кавказской ж/д. Также с 7 апреля и до отмены действует ограничения на отгрузку в адрес станции Лужская-экспорт Октябрьской ж/д.