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Дальнее зарубежье 10.04.2022 10:40

Польша пообещала запретить поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung, что его страна введет эмбарго на импорт российских энергоресурсов в ближайшее время.

"Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же", - сказал Шинковский.

При этом дипломат подчеркнул, что такой шаг Польши не окажет существенного влияния на экономику РФ.

"Мы убеждены, что только совместное решение европейских государств имеет смысл", - добавил Шинковский.

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Тэги: МИР, ПОЛЬША, РОССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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