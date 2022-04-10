СМИ назвали имя вероятного нового премьера Пакистана

Лидер Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаз Шариф может сменить Имран Хана на посту премьер-министра Пакистана. Об этом, ссылаясь на пакистанские СМИ, пишет «Анадолу».
«СМИ утверждают, что пост премьер-министра страны может занять лидер ПМЛ (Н) Шахбаз Шариф», - отмечает агентство.
Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Пакистана в субботу вынесла вотум недоверия премьер-министру Имран Хану. За эту инициативу, отмечают СМИ, проголосовали 174 из 342 депутатов, то есть большинство нижней палаты законодательного органа страны.
По словам члена Национальной ассамблеи Аяза Садика, новый премьер будет избран в парламенте в понедельник.
Алиев и Путин обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Путин и Алиев обсудили итоги переговоров лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе - Кремль
S&P понизило рейтинги РФ в иностранной валюте до «выборочного дефолта»
Азербайджан в I квартале 2022 года увеличил экспорт электроэнергии, сократил ее импорт
Производство электроэнергии в Азербайджане в I квартале 2022 года выросло почти на 4% - Шахбазов
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 498 млн - университет Хопкинса
Шарль Леклер выиграл Гран-при Австралии «Формулы-1»
Лукашенко травмировался в финале любительского хоккейного турнира
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Nar» продолжает розыгрыш призов по случаю своего 15-летия!
ВТБ (Азербайджан) запустил новый вклад со ставкой до 12%
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ