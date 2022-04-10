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Дальнее зарубежье 10.04.2022 12:09

СМИ назвали имя вероятного нового премьера Пакистана

Лидер Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаз Шариф может сменить Имран Хана на посту премьер-министра Пакистана. Об этом, ссылаясь на пакистанские СМИ, пишет «Анадолу».

«СМИ утверждают, что пост премьер-министра страны может занять лидер ПМЛ (Н) Шахбаз Шариф», - отмечает агентство.

Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Пакистана в субботу вынесла вотум недоверия премьер-министру Имран Хану. За эту инициативу, отмечают СМИ, проголосовали 174 из 342 депутатов, то есть большинство нижней палаты законодательного органа страны.

По словам члена Национальной ассамблеи Аяза Садика, новый премьер будет избран в парламенте в понедельник.

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Тэги: МИР, ПАКИСТАН, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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