Количество случаев COVID-19 в мире превысило 498 млн - университет Хопкинса

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 498 млн 154 тыс. 313, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 176 тыс. 420 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 80 млн 399 тыс. 474 и 985 тыс. 482.
Индия - 43 млн 34 тыс. 217 и 521 тыс. 656 (данные не обновлялись с субботы).
Бразилия - 30 млн 146 тыс. 769 и 661 тыс. 475.
Франция - 27 млн 29 тыс. 180 и 144 тыс. 280.
Великобритания - 21 млн 716 тыс. 180 и 170 тыс. 367 (данные не обновлялись с субботы).
Германия - 22 млн 629 тыс. 378 и 131 тыс. 679 (данные не обновлялись с субботы).
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 795,6. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 26 человек, Индии - 372, Бразилии - 3 тыс. 72, Франции - 2 тыс. 186, Великобритании - 2 тыс. 478, Германии - 1 тыс. 570.
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