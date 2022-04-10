В РФ за сутки COVID-19 заболели более 13 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 13 тыс. 56 случаев, госпитализированы за сутки 1 тыс. 457 человек, от COVID-19 скончались 259 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"По состоянию на 10 апреля в РФ выявлено 13 056 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 457 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 56,5%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций произошло в четырех субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 78 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ, уточнили в оперштабе.
За минувшие сутки от коронавируса скончались 259 человек, накануне сообщалось о 288 умерших.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 13 тыс. 573 заболевших, число новых случаев COVID-19 снизилось на 517.
"Выздоровели за сутки 29 372 человека, или на 26,7% меньше по сравнению с 9 апреля", - сообщили в оперштабе.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 млн 996 тыс. 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 371 тыс. 716 умерших и 17 млн 175 тыс. 698 выписанных.
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