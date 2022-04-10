Число погибших в результате взрыва в ночном клубе в Баку выросло до четырех человек

Скончался один из пострадавших при взрыве в ночном клубе Location в Баку в ночь на 3 апреля, таким образом число погибших в результате инцидента выросло до четырех человек. Об этом в воскресенье сообщили информационному агентству «Интерфакс-Азербайджан» в генеральной прокуратуре Азербайджана.
Сообщается, что в медучреждении скончался Айхан Фатуллазаде, 2001 года рождения, работавший в заведении официантом. Его состояние оценивалось как критически тяжелое.
Как сообщалось ранее, взрыв произошел в ночь на 3 апреля в районе 03:00 в ночном клубе Location, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку. В результате инцидента погибли четыре человека, более 30-и, в том числе иностранцы, получили травмы различной степени тяжести.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 314.2 (халатность) Уголовного кодекса Азербайджана, в его рамках арестованы три человека, сообщили в Генпрокуратуре страны.
В ведомстве отметили, что собранные первичные доказательства подтвердили факт незаконного использования газового баллона в ночном клубе, взрыв которого и стал причиной инцидента.
Р.Керимов
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