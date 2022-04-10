К полудню явка на президентских выборах во Франции составила около 25,5% - МВД

В континентальной части Франции на выборах президента страны, по данным на 12:00 местного времени (14:00 по бакинскому времени), отмечена самая низкая с 2007 года явка избирателей, передает телеканал БФМ ТВ со ссылкой на МВД республики.

Согласно его данным, до полудня в выборах президента приняли участие 25,48% избирателей. На то же время в 2007 году проголосовали 30,88% избирателей, в 2012 - 28,3%, а в 2017 - 28,54%.

В 2002 году по состоянию на полдень явка была ниже нынешней - 21,39%.

Избирательные участки открылись одновременно в 08:00 по местному времени (10:00 по бакинскому времени), но завершат работу в разное время. В большинстве населенных пунктов они закроются в 19:00 (21:00 по бакинскому времени), а в крупных городах, например, Париже, Лилле, Бордо и Тулузе, будут работать до 20:00 (22:00 по бакинскому времени).

Первые прогнозы и результаты экзит-поллов начнут обнародовать после 20:00 (22:00 по бакинскому времени). За публикацию данных о прогнозируемых результатах до 20:00 по местному времени - во время работы избирательных участков - грозит штраф до 75 тыс. евро.

Французам предстоит сделать выбор из 12 кандидатов: это Натали Арто от партии "Рабочая борьба"; лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян; кандидат французских "зеленых" Янник Жадо; мэр Парижа и кандидат от социалистов Анна Идальго; депутат Жан Лассаль от партии "Сопротивление", лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен; нынешний глава государства Эмманюэль Макрон, представляющий партию "Вперед, Республика!"; лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон; кандидат правоцентристских "Республиканцев" Валери Пекресс; кандидат от антикапиталистической партии Франции Филипп Путу; коммунист Фабьен Руссель и кандидат крайне правых Эрик Земмур.

Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на 5 лет и может быть переизбран один раз.

В соответствии с французской Конституцией, если ни один из кандидатов не получает абсолютное большинство в первом туре, то проводится второй тур. С начала действия таких правил в 1965 году во Франции всегда требовался второй тур.

В случае отсутствия кандидата, набравшего абсолютное большинство, во второй тур выходят два кандидата с наибольшим числом голосов.

Второй тур, как ожидается, состоится через две недели - 24 апреля.

Все опросы показывали, что ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства, поэтому выборы пройдут в два тура.

Голосование на французских заморских территориях состоялось в минувшую субботу.