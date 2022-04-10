К полудню явка на президентских выборах во Франции составила около 25,5% - МВД

В континентальной части Франции на выборах президента страны, по данным на 12:00 местного времени (14:00 по бакинскому времени), отмечена самая низкая с 2007 года явка избирателей, передает телеканал БФМ ТВ со ссылкой на МВД республики.
Согласно его данным, до полудня в выборах президента приняли участие 25,48% избирателей. На то же время в 2007 году проголосовали 30,88% избирателей, в 2012 - 28,3%, а в 2017 - 28,54%.
В 2002 году по состоянию на полдень явка была ниже нынешней - 21,39%.
Избирательные участки открылись одновременно в 08:00 по местному времени (10:00 по бакинскому времени), но завершат работу в разное время. В большинстве населенных пунктов они закроются в 19:00 (21:00 по бакинскому времени), а в крупных городах, например, Париже, Лилле, Бордо и Тулузе, будут работать до 20:00 (22:00 по бакинскому времени).
Первые прогнозы и результаты экзит-поллов начнут обнародовать после 20:00 (22:00 по бакинскому времени). За публикацию данных о прогнозируемых результатах до 20:00 по местному времени - во время работы избирательных участков - грозит штраф до 75 тыс. евро.
Французам предстоит сделать выбор из 12 кандидатов: это Натали Арто от партии "Рабочая борьба"; лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян; кандидат французских "зеленых" Янник Жадо; мэр Парижа и кандидат от социалистов Анна Идальго; депутат Жан Лассаль от партии "Сопротивление", лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен; нынешний глава государства Эмманюэль Макрон, представляющий партию "Вперед, Республика!"; лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон; кандидат правоцентристских "Республиканцев" Валери Пекресс; кандидат от антикапиталистической партии Франции Филипп Путу; коммунист Фабьен Руссель и кандидат крайне правых Эрик Земмур.
Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на 5 лет и может быть переизбран один раз.
В соответствии с французской Конституцией, если ни один из кандидатов не получает абсолютное большинство в первом туре, то проводится второй тур. С начала действия таких правил в 1965 году во Франции всегда требовался второй тур.
В случае отсутствия кандидата, набравшего абсолютное большинство, во второй тур выходят два кандидата с наибольшим числом голосов.
Второй тур, как ожидается, состоится через две недели - 24 апреля.
Все опросы показывали, что ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства, поэтому выборы пройдут в два тура.
Голосование на французских заморских территориях состоялось в минувшую субботу.
Минобороны Азербайджана оповестило об утилизации на следующей неделе боеприпасов на полигоне Сейфали
Алиев и Путин обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Путин и Алиев обсудили итоги переговоров лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе - Кремль
S&P понизило рейтинги РФ в иностранной валюте до «выборочного дефолта»
Азербайджан в I квартале 2022 года увеличил экспорт электроэнергии, сократил ее импорт
Производство электроэнергии в Азербайджане в I квартале 2022 года выросло почти на 4% - Шахбазов
Влиятельное издание «Musulmans En France» опубликовало на своем сайте фильм Youtube-канала VMedia «Французские сенаторы поощряют преступления против человечества?»
В Азербайджане третий день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
Число погибших в результате взрыва в ночном клубе в Баку выросло до четырех человек
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Nar» продолжает розыгрыш призов по случаю своего 15-летия!
ВТБ (Азербайджан) запустил новый вклад со ставкой до 12%
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ