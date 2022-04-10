В торговом центре в Махачкале произошел пожар

Сотрудники МЧС в Дагестане потушили пожар, произошедший в торговом центре в Махачкале, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике. "Загорелись снаружи здания провода, в 14:36 локализовали возгорание, а через две минуты полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении. По данным ведомства, никто не пострадал благодаря своевременным действиям сотрудников пожарной службы МЧС.

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