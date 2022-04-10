Влиятельное издание «Musulmans En France» опубликовало на своем сайте фильм Youtube-канала VMedia «Французские сенаторы поощряют преступления против человечества?»

Влиятельное французское издание «Musulmans En France», которое является газетой французских мусульман, разместило на своем сайте видео Youtube-канала VMedia на французском языке под названием «Французские сенаторы поощряют преступления против человечества?».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в пояснении к фильму на сайте «Musulmans En France» (https://musulmansenfrance.fr/les-senateurs-francais-encouragent-ils-des-crimes-contre-lhumanite/) говорится, что в видео показаны масштабы ущерба, причиненного азербайджанским городам и селам за время 30-летней армянской оккупации.

«Musulmans En France» также отмечает, что видео демонстрирует то, «как армяно-азербайджанский конфликт используется французскими правыми в предвыборных целях». Имеется в виду визит в Армению в декабре 2021 года кандидата в президенты Франции Эрика Земмура, о чем упоминается в фильме.

От себя добавим, что авторы фильма «Французские сенаторы поощряют преступления против человечества?», который вышел не только на французском, но и на английском языке, напоминают, что в ноябре 2020 года Сенат Франции проголосовал за резолюцию, в которой призывалось к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил из т.н. «НКР», развертыванию там контингента международных сил и восстановлению границ, определенных в 1994 году.

«То есть, фактически сенаторы страны с посредническим мандатом предлагали продолжить оккупацию части Азербайджана, а также все те преступления, которые в течение 30 лет там творились», - заключает канал VMedia.

Чтобы наглядно показать масштаб урона, нанесенного ранее мирным и цветущим азербайджанским городам и селам, в фильме сравниваются город Агдам в том виде, в каком он предстал сразу после освобождения от армянской оккупации осенью 2020 года, и американский город Мэйфилд, превращенный сильнейшим ураганом в руины в декабре 2021 года. После детального сопоставления, авторы приходят к выводу, что даже стихия оказалась более гуманной, чем армянские оккупанты. Торнадо основательно разрушило Мэйфилд, однако на снимках видно, что даже ветер невероятной силы ничего с собой не унес – все предметы домашнего обихода остались на месте пострадавших зданий. А вот дома, из которых было изгнано азербайджанское население, уничтожались буквально по кирпичикам. Было разобрано и унесено абсолютно все, что только можно, вплоть до унитазов, оконных рам, межэтажных перекрытий, арматуры, полов и лестниц. Таким образом, становится понятно, что здания в Агдаме были разрушены не в результате боевых действий, а стали жертвой именно современного варварства.

И Агдам – это только один пример, ведь преступления совершались на оккупированных ранее землях Азербайджана. «Как можно содействовать умалчиванию таких преступлений против человечности?», обращаются авторы фильма с вопросом к французским политикам.