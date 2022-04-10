В Азербайджане третий день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 21 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 237, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 28 случаев.
Третий день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 703 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 332 человека (+ 39 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 202 человека.
За сутки медики провели 4 тыс. 453 теста на коронавирус против 3 тыс. 826 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделан 6 млн 743 тыс. 461 тест на COVID-19.
Р.Керимов
Минобороны Азербайджана оповестило об утилизации на следующей неделе боеприпасов на полигоне Сейфали
Алиев и Путин обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Путин и Алиев обсудили итоги переговоров лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе - Кремль
S&P понизило рейтинги РФ в иностранной валюте до «выборочного дефолта»
Азербайджан в I квартале 2022 года увеличил экспорт электроэнергии, сократил ее импорт
Производство электроэнергии в Азербайджане в I квартале 2022 года выросло почти на 4% - Шахбазов
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Имран Хан обвинил внешние силы в своем отстранении от власти
СМИ сообщили о встрече Путина и Лукашенко 12 апреля на космодроме «Восточный»
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Nar» продолжает розыгрыш призов по случаю своего 15-летия!
ВТБ (Азербайджан) запустил новый вклад со ставкой до 12%
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ