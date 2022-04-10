В Азербайджане третий день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 21 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 237, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 28 случаев.

Третий день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 703 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 332 человека (+ 39 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 202 человека.

За сутки медики провели 4 тыс. 453 теста на коронавирус против 3 тыс. 826 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделан 6 млн 743 тыс. 461 тест на COVID-19.

Р.Керимов