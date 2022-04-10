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Дальнее зарубежье 10.04.2022 18:18

СМИ сообщили о переговорах Словакии и Украины о поставке Киеву артиллерии

Правительство Словакии ведет переговоры с Украиной о поставке Киеву самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana, сообщает словацкое издание Niezalezna.pl.

"Братислава и Киев обсуждают детали контракта на продажу 16-ти 155-мм самоходных артиллерийских установок Zuzana", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что экипаж гаубицы состоит из четырех человек. Zuzana может поразить цель на расстоянии до 39,6 км.

Кроме того, эти САУ имеют автоматическую перезарядку, позволяющую добиться скорострельности до 5 выстрелов в минуту. Запас хода гаубицы составляет 750 км, максимальная скорость - до 80 км/ч.

"Введение этих комплектов на вооружение для украинцев не станет большой проблемой, так как несколько лет назад Украина закупила у Чехии 26 152-мм самоходных гаубиц DANA M2. Сами комплекты Zuzana представляют собой просто модернизированную версию артиллерийской системы DANA, адаптированную, в том числе по стандартам НАТО. Другими пользователями систем Zuzana и DANA являются, в частности, Грузия, Польша и Чехия", - подчеркивает издание.

Ряд словацких СМИ со ссылкой на министра обороны Ярослава Надя также сообщают о продолжающемся обсуждении возможности поставки Киеву истребителей МиГ-29, находящиеся на вооружении словацких ВВС.

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Тэги: УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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