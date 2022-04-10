СМИ сообщили о переговорах Словакии и Украины о поставке Киеву артиллерии

Правительство Словакии ведет переговоры с Украиной о поставке Киеву самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana, сообщает словацкое издание Niezalezna.pl.
"Братислава и Киев обсуждают детали контракта на продажу 16-ти 155-мм самоходных артиллерийских установок Zuzana", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что экипаж гаубицы состоит из четырех человек. Zuzana может поразить цель на расстоянии до 39,6 км.
Кроме того, эти САУ имеют автоматическую перезарядку, позволяющую добиться скорострельности до 5 выстрелов в минуту. Запас хода гаубицы составляет 750 км, максимальная скорость - до 80 км/ч.
"Введение этих комплектов на вооружение для украинцев не станет большой проблемой, так как несколько лет назад Украина закупила у Чехии 26 152-мм самоходных гаубиц DANA M2. Сами комплекты Zuzana представляют собой просто модернизированную версию артиллерийской системы DANA, адаптированную, в том числе по стандартам НАТО. Другими пользователями систем Zuzana и DANA являются, в частности, Грузия, Польша и Чехия", - подчеркивает издание.
Ряд словацких СМИ со ссылкой на министра обороны Ярослава Надя также сообщают о продолжающемся обсуждении возможности поставки Киеву истребителей МиГ-29, находящиеся на вооружении словацких ВВС.
Байрамов, Мередов и Чавушоглу обсудили подготовку к встрече лидеров Азербайджана, Туркменистана и Турции
Минобороны Азербайджана оповестило об утилизации на следующей неделе боеприпасов на полигоне Сейфали
Алиев и Путин обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
S&P понизило рейтинги РФ в иностранной валюте до «выборочного дефолта»
Азербайджан в I квартале 2022 года увеличил экспорт электроэнергии, сократил ее импорт
Производство электроэнергии в Азербайджане в I квартале 2022 года выросло почти на 4% - Шахбазов
В Азербайджане третий день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
Влиятельное издание «Musulmans En France» опубликовало на своем сайте фильм Youtube-канала VMedia «Французские сенаторы поощряют преступления против человечества?»
Число погибших в результате взрыва в ночном клубе в Баку выросло до четырех человек
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Nar» продолжает розыгрыш призов по случаю своего 15-летия!
ВТБ (Азербайджан) запустил новый вклад со ставкой до 12%
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ