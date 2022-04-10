Байрамов, Мередов и Чавушоглу обсудили подготовку к встрече лидеров Азербайджана, Туркменистана и Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры со своими коллегами из Азербайджана и Туркменистана Джейхуном Байрамовым и Рашидом Мередовым, пишут турецкие СМИ. Отмечается, что главы МИД обсуждали подготовку к трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, Туркменистана и Турции.

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