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Дальнее зарубежье 10.04.2022 20:47

Канцлер Австрии намерен встретиться в Москве с президентом России

Канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует в понедельник встретиться российской столице с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает австрийская газета Kurier.

Встреча пройдет в 14:00, как сообщил политик в воскресенье журналистам в Вене, он планирует говорить о возможности диалога между Россией и Украиной и о "военных преступлениях".

Встреча согласована с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Тэги: АВСТРИЯ, РОССИЯ, ВСТРЕЧА


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