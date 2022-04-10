Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов, сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на предварительные результаты первого тура.
Согласно подсчету телеканала, Макрон получает 28,5% голосов, Ле Пен - 24,2%. Третье место занимает лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон с 20,2%. Никто из остальных кандидатов не смог преодолеть отметку в 10%.
Между тем, газета "Фигаро" прогнозирует, что нынешний французский лидер по результатам первого тура набирает 28,6% голосов, Ле Пен - 24,4%.
Второй тур состоится через две недели - 24 апреля.
Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на пять лет и может быть переизбран один раз.
В соответствии с французской конституцией, если не один из кандидатов не получает абсолютное большинство в первом туре, то проводится второй тур. С начала действия таких правил в 1965 году во Франции всегда требовался второй тур, в который выходят два кандидата с наибольшим числом голосов.
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