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Дальнее зарубежье 11.04.2022 00:26

Ле Пен опережает Макрона в первом туре выборов после обработки 50% бюллетеней

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает 27,5% голосов в первом туре президентских выборов, свидетельствуют данные МВД Франции после обработки 50% бюллетеней.

Таким образом, она пока опережает действующего президента Франции Эмманюэля Макрона, у которого 26,6% голосов.

Третье место занимает лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон с 18,4%. Никто из остальных кандидатов не смог преодолеть отметку в 10%.

Во второй тур президентских выборов во Франции выходят два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Второй тур состоится через две недели - 24 апреля. Ранее французские СМИ, основываясь на опросах на выходе с избирательных участков, сообщали о том, что Макрон опередил Ле Пен в первом туре.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ


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