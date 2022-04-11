Макрон по итогам первого тура заявляет, что еще не обеспечил себе переизбрание

Президент Франции Эмманюэль Макрон после выхода во второй тур выборов заявил, что еще не гарантировал себе переизбрание.
"Не нужно иллюзий: еще ничего не решено. Ближайшие две недели будут определяющими для нашей страны и Европы", - сказал он, выступая перед сторонниками.
"Хотим ли мы, чтобы Франция была более независимой, усилившись в сфере экономики, экологии, сельского хозяйства, культуры... Хотим ли мы, чтобы во Франции и дальше полагались на науку, здравый смысл, компетентных людей, как это было в последние пять лет?", - спросил Макрон.
Опросы на выходе с избирательных участков, считающиеся во Франции очень точными, свидетельствовали о том, что Макрон финишировал первым с более чем 28% голосов, а второй стала кандидат от ультраправых Марин Ле Пен, набравшая чуть более 24%.
Согласно данным МВД Франции, по итогам обработки 63% бюллетеней Ле Пен лидирует с 26,99%, а у Макрона - 26,96.
Оба они выходят во второй тур, который состоится в конце апреля.
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