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СНГ 11.04.2022 09:30

Казахстан снимает ограничения по пересечению границы в сухопутных пунктах пропуска с РФ, Узбекистаном и Кыргызстаном

Казахстан в связи со стабилизацией эпидситуации по COVID-19 снимает большинство ограничений по пересечению государственной границы.

Соответствующее решение принято на заседании межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории республики.

"Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации (...) с 11 апреля текущего года принято решение о снятии ограничений по пересечению гражданами Казахстана, лицами без гражданства и иностранцами государственной границы Республики Казахстан в сухопутных пунктах пропуска с Российской Федерацией, республиками Узбекистан и Кыргызстан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьер-министра страны.

Также снимаются все ограничения по пересечению государственной границы Казахстана авиасообщением.

"При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан, и иностранным граждан при наличии взаимного признания паспортов вакцинации", - указывается в сообщении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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