Главы МИД стран ЕС обсудят в Люксембурге ситуацию вокруг Украины

Основной темой дебатов министров иностранных дел стран Евросоюза, которые соберутся в понедельник в Люксембурге на Совет ЕС, будут события на Украине, помощь Киеву и перспектива дальнейших европейских санкций против России.

Как сообщила в минувшую пятницу журналистам в Брюсселе высокопоставленная чиновница ЕС, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель доложит о своей поездке в Киев с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Она также заявила, что по украинскому вопросу Совет ЕС сосредоточится на четырех аспектах своей деятельности в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Во-первых, помощь Украине. Союз уже оказал значительную помощь Украине в плане политическом, финансовом, материальном, гуманитарном, и мы продолжим поддерживать Украину всеми возможными способами", - сказала собеседница СМИ.

Во-вторых, продолжила она, санкции ЕС против России. Чиновница отметила принятие пятого пакета ограничительных мер, которые расценила как "беспрецедентные и очень жесткие". "Мы готовы быстро идти дальше", - добавила она. Дискуссия на эту тему будет продолжена.

В-третьих, ЕС не намерен ослаблять своих многосторонних дипломатических усилий. По словам представительницы ЕС, один из результатов этой деятельности - голосование в ООН за приостановление работы России в Совете по правам человека. "Союз и его члены продолжат обсуждать с партнерами по всему миру необходимость того, чтобы в этом вопросе все были на правильной стороне истории", - сказала она.

Наконец, министры иностранных дел Евросоюза обсудят стратегическую коммуникацию ЕС и борьбу против дезинформации. Одна из целей этой работы заключается в том, чтобы "Украина оставалась приоритетом повестки мировой политики".

При том, что главы МИД стран Евросоюза уделят внимание дальнейшему развитию санкционной политики в отношении России, Совет ЕС пока не готов обсуждать вопрос об эмбарго на российскую нефть, сообщила собеседница журналистов.

"Это требует единогласия государств-членов. Мы видим зависимость граждан от ресурсов, поступающих из России. Сложность этого вопроса как техническая, так и политическая", - сказала представительница ЕС.

По ее словам, некоторые государства-члены в данный момент не хотят затрагивать этот вопрос. Отказ от нефти или газа не может быть осуществлен со дня на день. Очевидно, что, если сразу перекрыть снабжение, то не будет ни электричества, ни топлива, и это то, что приходится учитывать политическим руководителям государств-членов, объяснила она в ответ на реплики журналистов о том, что ЕС чрезмерно затягивает вопрос с введением нефтяного эмбарго против России.

"Есть государства-члены, которые зависят на 100% от российских нефти и газа. Есть страны, чья энергетическая независимость нулевая или почти нулевая. Ситуация у государств-членов очень разная", - отметила чиновница, добавив, что в краткосрочной перспективе быстрое отключение от российских источников энергии не для всех является простым вопросом.

Поэтому, повторила она, предметного обсуждения эмбарго на российскую нефть на заседании Совета ЕС пока не будет.

Затем министры обменяются мнениями о новой европейской стратегии по интеллектуальным, чистым и безопасным каналам связи в цифровом, энергетическом и транспортном секторах - Global Gateway.

В ходе рабочего обеда главы МИД стран ЕС проведут неформальный обмен мнениями с министрами иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт и Исландии - Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

В обзоре актуальных международных событий, обычно предшествующем основным вопросам повестки дня, будут затронуты ситуация в Мали, последние события на Западных Балканах, в Ливии и Йемене.