Зеленский ожидает активизации боевых действий на востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что в ближайшее время на востоке страны развернутся масштабные боевые действия, к которым следует быть готовыми.

"Российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке нашей державы", - сказал Зеленский в видеообращении в воскресенье вечером.

"Но мы готовимся к этим их действиям. Мы будем отвечать", - заявил президент Украины.

По его словам, украинское руководство планирует увеличение поставок вооружений, активизацию усилий на международной арене и усиление информационной политики. "Мы будем еще активнее обеспечивать Украину оружием. Будем активнее на международной арене. Будем еще более активны информационно", - сказал Зеленский.

Он заявил, что планируются новые встречи украинского руководства с зарубежными лидерами. "Мы будем принимать в Киеве и других украинских городах наших партнеров, лидеров других государств", - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что провел беседу с канцлером Германии Олафом Шольцем, и отметил, что "в последнее время немецкая позиция меняется в пользу Украины".