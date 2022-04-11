Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом

Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами НАТО уже этим летом, пишет The Times со ссылкой на официальные лица США.
По их данным, членство в НАТО для обеих стран было "темой для разговоров и многочисленных сессий" во время переговоров между министрами иностранных дел альянса на прошлой неделе, в которых приняли участие Швеция и Финляндия.
Отмечается, что Финляндия может подать заявку на членство в июне, после нее о своем желании вступить в НАТО сообщит Швеция.
Таким образом, в случае вступления двух стран в альянс число его стран-участниц вырастет с 30 до 32.
В конце февраля премьер Швеции Магдалена Андерссон заявляла, что позиция Швеции остается неизменной, и страна будет самостоятельно определять свою политику безопасности, однако месяц спустя она заявила, что Швеции нужно провести анализ возможности вступления в военный блок, и уже не исключила членство в НАТО.
В Финляндии после начала специальной военной операции России на Украине активно обсуждается возможность вступления страны в НАТО. Если ранее большинство финнов были против членства в альянсе, то последние опросы общественного мнения свидетельствуют о росте настроений в пользу НАТО. Так, по последним опросам за вступление в НАТО высказались 62% опрошенных, против были 16% и остальные затруднились с ответом. О возможности вступления говорят и некоторые ведущие политики страны.
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