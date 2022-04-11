Нефть дешевеет после недельного падения накануне

Нефтяные котировки снижаются на торгах в понедельник утром после падения по итогам предыдущей недели на фоне мер стран потребителей по высвобождению части нефти из резервов и вспышки коронавируса в Китае.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 09:20 дешевеют на $2,28 (2,22%) - до $100,5 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты поднялись в цене на $2,2 (2,2%), до $102,78 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $2,27 (2,31%) - до $95,99 за баррель. На предыдущих торгах котировка фьючерса подорожала на $2,23 (2,3%), до $98,26 за баррель.

Несмотря на подъем цен на нефть в пятницу, прошлую неделю котировки закончили снижением - Brent потеряла в цене 1,5%, WTI - 1%.

Нефтяной рынок волатилен с момента начала военной операции России на территории Украины. Инвесторы обеспокоены образованием дефицита предложения на рынке из-за отказа некоторых стран импортировать российские энергоресурсы.

Страны, входящие в Международное энергетическое агентство (МЭА), согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США. Ожидается, что это поможет хотя бы в краткосрочной перспективе компенсировать сокращение поставок из России.

Продажа нефти из резервов, как и ожидалось, заметно ослабит трудности на стороне предложения, отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритч.

Тем временем в Китае продлили локдаун в Шанхае - крупном промышленном центре страны, в рамках мер борьбы с новой вспышкой COVID-19. "Это означает, что крупный бизнес-центр Китая с 25 млн населения, на который приходится около 4% потребления нефти в стране, приговорен к простою", - добавил Фритч.

Между тем в пятницу нефтяные фьючерсы поддержал доклад Baker Hughes, который показал, что число буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 13 по сравнению с предыдущей неделей, до 546 штук.