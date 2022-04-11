В Минске опасаются, что санкции уничтожат ряд ключевых отраслей экономики Беларуси

Министр экономики Белоруссии Александр Червяков назвал западные санкции экономическим геноцидом и высказал опасение, что они уничтожат целый ряд ключевых для экономики страны отраслей.
Санкции "со стороны западных недружественных стран - я бы назвал это экономическим геноцидом. Полностью уничтожить ряд отраслей, которые являются ключевыми для нашей экономики", - сказал Червяков в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье.
В то же время продукция, которая поступает на внешние рынки в "недружественные" страны имеет, по мнению Червякова, достаточно высокую конкурентоспособность и по цене, и по качеству.
"Именно на эти товары на сегодняшний день высокий спрос в мире. Вы обратите внимание, как растут цены на удобрения. Как растут цены на продукты питания, на химические волокна, древесины и так далее. То есть, эти товары легко продаются. Вопрос только сейчас переориентироваться на другие рынки - то, чем сейчас занимаются наши предприятия", - отметил министр.
Он напомнил, что в Беларуси разработан целый комплекс мер для поддержки предприятий в условиях санкций. В частности, речь идет об указе президента Белоруссии №534 по поддержке экспорта, согласно которому увеличено финансирование практически на Br300 млн ($106 млн 724 тыс - ИФ) и достигает уровня Br2 млрд 100 млн ($747 млн 065 тыс - ИФ).
Кроме того, предприятиям, работающим на экспорт, увеличили сроки возврата кредитов - с 6 до 12 месяцев. Также был расширен список товаров, которые можно кредитовать, в него внесены продукты питания.
"Сняты ограничения на сумму контракта. Если раньше было $3 млн минимальный уровень контракта для финансирования - сегодня практически с любой ценой можно идти в банк и получать кредит", - сказал Червяков.
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