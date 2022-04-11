Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8457 RUR   0.0214 GBR   2.2206 TRY   0.1153

Цена на нефть

08.04 $/bbl +/- WTI 98.26 +2.23 Brent 102.78 +2.20

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.04.2022 10:14

В Минске опасаются, что санкции уничтожат ряд ключевых отраслей экономики Беларуси

Министр экономики Белоруссии Александр Червяков назвал западные санкции экономическим геноцидом и высказал опасение, что они уничтожат целый ряд ключевых для экономики страны отраслей.

Санкции "со стороны западных недружественных стран - я бы назвал это экономическим геноцидом. Полностью уничтожить ряд отраслей, которые являются ключевыми для нашей экономики", - сказал Червяков в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье.

В то же время продукция, которая поступает на внешние рынки в "недружественные" страны имеет, по мнению Червякова, достаточно высокую конкурентоспособность и по цене, и по качеству.

"Именно на эти товары на сегодняшний день высокий спрос в мире. Вы обратите внимание, как растут цены на удобрения. Как растут цены на продукты питания, на химические волокна, древесины и так далее. То есть, эти товары легко продаются. Вопрос только сейчас переориентироваться на другие рынки - то, чем сейчас занимаются наши предприятия", - отметил министр.

Он напомнил, что в Беларуси разработан целый комплекс мер для поддержки предприятий в условиях санкций. В частности, речь идет об указе президента Белоруссии №534 по поддержке экспорта, согласно которому увеличено финансирование практически на Br300 млн ($106 млн 724 тыс - ИФ) и достигает уровня Br2 млрд 100 млн ($747 млн 065 тыс - ИФ).

Кроме того, предприятиям, работающим на экспорт, увеличили сроки возврата кредитов - с 6 до 12 месяцев. Также был расширен список товаров, которые можно кредитовать, в него внесены продукты питания.

"Сняты ограничения на сумму контракта. Если раньше было $3 млн минимальный уровень контракта для финансирования - сегодня практически с любой ценой можно идти в банк и получать кредит", - сказал Червяков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, САНКЦИИ, ЭКОНОМИКА


Похожие новости


Белорусских грузоперевозчиков обязали покинуть территорию ЕС до 16 апреля Премьер Беларуси убежден, что западные компании будут сожалеть о решении покинуть рынки России и Беларуси Дополнительные санкции ЕС против Беларуси вступят в силу 10 марта ЕС ввел санкции против 22 белорусских военачальников ЕС введет новые санкции в отношении Беларуси - глава Еврокомиссии Лукашенко заявил, что контрсанкции в отношении Запада будут наращиваться

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az