Премьер Новой Зеландии сообщила о решении отправить транспортный самолет и 50 военных для участия в распределении помощи Украине

Новая Зеландия направит в Европу транспортный самолет C-130 Hercules с 50 военнослужащими для участия в распределении военной помощи Украине, объявила премьер-министр Джасинда Ардерн.

"В течение следующих двух месяцев наш C-130 присоединится к цепочке военных самолетов из стран-партнеров, которые будут путешествовать по всей Европе, доставляя столь необходимое оборудование и материалы в ключевые распределительные центры", - цитируют Ардерн местные СМИ.

Премьер-министр отметила, что военнослужащие помогут распределить припасы.

"Но они ни в коем случае не въедут на Украину, и их об этом не просили", - отметила Ардерн.

Новая Зеландия также выделит на помощь Украине дополнительные 13 млн новозеландских долларов, в том числе 7,5 млн пойдут на закупку оружия и боеприпасов через Великобританию. На данный момент общий взнос Новой Зеландии составляет 30 млн долларов.