Глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи и председатель Военного комитета НАТО обсудили Украину и КНДР

Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Южной Кореи Вон Ин Чхоль и председатель Военного комитета НАТО (CMC) Роб Бауэр обсудили ситуацию вокруг Украины, а также двустороннее сотрудничество в области безопасности, сообщает "Ренхап".

Во время переговоров с Бауэром Вон Ин Чхоль подчеркнул участие Южной Кореи в глобальных усилиях по "поддержанию мира во всем мире и быстрому разрешению кризиса на Украине".

В свою очередь, Бауэр выразил благодарность Южной Корее за "активную поддержку усилий на Украине", выразив надежду на укрепление сотрудничества между Сеулом и НАТО посредством "постоянного военного обмена".

Кроме того, обе стороны согласились с тем, что продолжающиеся ядерные и ракетные разработки Северной Кореи представляют "серьезную угрозу не только для Корейского полуострова, но и для мира в регионе и во всем мире".

Отмечается, что Бауэр прибыл в Южную Корею в ответ на визит Вон Ин Чхоля в комитет НАТО в Брюсселе в ноябре.