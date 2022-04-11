Манат подешевел к евро, подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 11 апреля ЦБА установил на уровне 1,8505 манат/1EUR (8 апреля - 1,8457 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 11 апреля установил на уровне 0,0201 манат/1RUB (8 апреля - 0,0214 манат/1RUB).
Х.Насирзаде
Алиев принял участие в открытии Института теологии в Баку
МИД Азербайджана не признает т.н. «президентские выборы» в Цхинвальском регионе Грузии
Байрамов, Мередов и Чавушоглу обсудили подготовку к встрече лидеров Азербайджана, Туркменистана и Турции
В Азербайджане третий день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
Влиятельное издание «Musulmans En France» опубликовало на своем сайте фильм Youtube-канала VMedia «Французские сенаторы поощряют преступления против человечества?»
Число погибших в результате взрыва в ночном клубе в Баку выросло до четырех человек
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
ЕС с 8 апреля прекратил пропуск грузового автотранспорта, зарегистрированного в РФ и Беларуси, за исключением перевозки ряда товаров - ФТС
В Минске опасаются, что санкции уничтожат ряд ключевых отраслей экономики Беларуси
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Nar» продолжает розыгрыш призов по случаю своего 15-летия!
ВТБ (Азербайджан) запустил новый вклад со ставкой до 12%
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ