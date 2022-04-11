Манат подешевел к евро, подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке. Официальный курс маната по отношению к евро на 11 апреля ЦБА установил на уровне 1,8505 манат/1EUR (8 апреля - 1,8457 манат/1EUR). Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 11 апреля установил на уровне 0,0201 манат/1RUB (8 апреля - 0,0214 манат/1RUB). Х.Насирзаде

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