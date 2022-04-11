МИД Азербайджана не признает т.н. «президентские выборы» в Цхинвальском регионе Грузии

МИД Азербайджана не признает так называемые "президентские выборы" в Цхинвальском регионе Грузии и считает их грубым нарушением международного права.
"Азербайджан признает территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках международно-признанных границ и не признает являющиеся нарушением международного права т.н. выборы в Цхинвальском регионе Грузии, считает их грубым нарушением международного права",- говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Т.н. "президентские выборы" в Южной Осетии состоялись 10 апреля.
Э.Шафиев
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